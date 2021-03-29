К растущим долгам субъектов России попросил внимательнее присмотреться правительство председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости. По его мнению, подобная тенденция может привести страну к "финансовой пирамиде".

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