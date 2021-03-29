Льюис Хэмилтон 29 раз выезжал за пределы трассы на Гран-при Бахрейна

Перед Гран-при Бахрейна стало известно, что выезд за пределы трассы в четвёртом повороте не будет считаться нарушением - но только в том случае, если после обгона гонщик не получит явного преимущества.