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Neva.Today

Кудрин отметил рост задолженностей у субъектов России

К растущим долгам субъектов России попросил внимательнее присмотреться правительство председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости. По его мнению, подобная тенденция может привести страну к "финансовой пирамиде".В источнике
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