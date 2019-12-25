Общество

REGNUMREGNUMКудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Счетной палаты бывший министр финансов Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.
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Lenta.ru00:01
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Кудрин: спасением было решение Путина

Вести.UZ06:09
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
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