с чего всё началось

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией. Кудрин назвал работу Дудя «нужным фильмом». В сообщении говорится, что в России уже инфицированы ВИЧ более 1 млн человек.

Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Общество В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса «С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.

Гаджеты В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.

Гаджеты Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой Американская компания Nike представила новую модель "умных" кроссовок Adapt BB 2.0, которые способны самостоятельно зашнуровываться и управляются со смартфона.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Происшествия Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.

Происшествия Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.

Общество Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

Общество За сокрытие симптомов коронавируса в Китае объявили смертную казнь По данным Deutsche Welle со ссылкой на информацию китайского суда, распространивший заболевание человек может быть приговорен к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения, а в отдельных случаях — к смертной казни.