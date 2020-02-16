Общество

RT на русскомRT на русскомКудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией. Кудрин назвал работу Дудя «нужным фильмом». В сообщении говорится, что в России уже инфицированы ВИЧ более 1 млн человек.
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с чего всё началось
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил
 в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК04:40

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Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

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Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

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ТАСС03:31

Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным

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