Общество
RT на русскомКудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией. Кудрин назвал работу Дудя «нужным фильмом». В сообщении говорится, что в России уже инфицированы ВИЧ более 1 млн человек.
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Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
Комсомольская правда04:04
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Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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