Общество

BFM.ruBFM.ruКудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Кудрин отметил, что блогер снял «нужный фильм».
Читать в источнике
Комментировать237
с чего всё началось
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил
 в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК04:40

Подробнее о событии

Счетная палата проанализирует меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Ведомости04:02

Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

РИА Новости04:50

Кудрин назвал ВИЧ более реальной угрозой для России, чем коронавирус

Коммерсантъ04:35

Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным

Комсомольская правда04:04

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

РБК05:20

Кудрин пообещал проверить помощь ВИЧ-инфицированным после фильма Дудя

Взгляд.ру03:59

Счетная палата проанализирует меры по организации помощи ВИЧ-инфицированным

ТАСС03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Lenta.ru 12:58
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews 13:20
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Футбол

Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
RT на русском 15:12
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru вчера в 03:20
Футбол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 13:23
Кино

«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США

Cyber.sports.ru 14:50
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Общество

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 14:33
Общество

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
ТАСС 15:12
Армия и оружие

Турция провоцирует обострение ситуации в Сирии, направляя боевикам оружие и бронетехнику

Экономика сегодня 09:10
Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС 14:26
Общество

Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России

Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Коммерсантъ 14:55
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Футбол

«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави

Московский футбольный клуб «Локомотив» не захотел покупать бывшего форварда сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.
КМВ Новости 14:31
Общество

Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности

Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
OAnews 05:46
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:51
Здоровье

Назвали сладости, которые не навредят при диабете

SMINEWS в Подольске 05:15
Политика

Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
RT на русском 12:05
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Политика

Захарова разочарована уровнем дискуссии на Мюнхенской конференции

Идея проведения Мюнхенской конференции, подразумевающая международный диалог с целью недопущения новых глобальных конфликтов, является благородной, однако сегодня уровень дискуссии в рамках данного форума разочаровывает.
ТАСС 12:30
Происшествия

Опубликовано видео с места перестрелки в Калининграде

Возле центрального рынка Калининграда неизвестный открыл стрельбу по прохожим из охотничьего карабина.
Рамблер 04:05
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Авто

Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

МонаВиста 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
Борьба со СПИДомБольше новостей по теме
Главное