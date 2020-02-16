с чего всё началось

Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Кудрин отметил, что блогер снял «нужный фильм».

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Футбол «Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави Московский футбольный клуб «Локомотив» не захотел покупать бывшего форварда сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.

Политика Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.