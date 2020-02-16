с чего всё началось

Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Кудрин отметил, что блогер снял «нужный фильм».

Единоборства Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.

Политика Глава МИД Польши назвал Россию угрозой ЕС Глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе панельной дискуссии в Мюнхене назвал Россию угрозой Евросоюзу.

Футбол «Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.

Политика Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.

Происшествия У напавшего на храм в центре Москвы обнаружена марихуана Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Биатлон Норвежский биатлонист вступился за Александра Логинова Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии.

Армия и оружие Стамбулу предрекают катастрофическое землетрясение Пять турецких солдат погибли в Идлибе Агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком правительстве сообщило, что силы сирийской армии атаковали наблюдательный пункт, расположенный в Тафтаназе на севере Сирии, после чего турецкие военные ответили огнем.

Политика МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Происшествия Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею В Санкт-Петербурге на улице обнаружили змею. Это произошло накануне во дворе одного из домов у метро "Владимирская".

Экономика Названа средняя цена дома в Подмосковье В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.

Политика Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Политика Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.