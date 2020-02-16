Общество
BFM.ruКудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Кудрин отметил, что блогер снял «нужный фильм».
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с чего всё началось
Счетная палата в этом году проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 г. Об этом сообщил в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.Ведомости04:02
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Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
Комсомольская правда04:04
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