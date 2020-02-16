с чего всё началось

Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Кудрин отметил, что блогер снял «нужный фильм».

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Армия и оружие Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Политика В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.

Биатлон Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.

Экономика В России может снизиться размер выплат по ипотеке В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.

Авто Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию Как сообщает издание «Китайские автомобили», кроссовер Chery Tiggo 7 Pro привезли в нашу страну пока в единственном экземпляре, чтобы представить новую модель дилерам марки.