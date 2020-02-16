Общество

BFM.ruBFM.ruКудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Кудрин отметил, что блогер снял «нужный фильм».
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с чего всё началось
Счетная палата в этом году проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 г. Об этом сообщил
 в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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