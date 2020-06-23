Кудрин назвал актуальными предложенные Путиным корректировки НДФЛ
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Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.В источнике
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