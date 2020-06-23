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Life.ruLife.ru

Кудрин назвал актуальными предложенные Путиным корректировки НДФЛ

Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.В источнике
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Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ruвчера в 12:43

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъвчера в 13:48

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомостивчера в 13:27

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новостивчера в 14:04

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБКвчера в 12:42

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ruвчера в 12:28

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русскомвчера в 12:15
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Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Вести.Ruвчера в 05:40
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СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир на северо-востоке Москвы пяти малышей, самому младшему из которых всего несколько дней от рождения.
Российская газетавчера в 09:44
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«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020

Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости17:00
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Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК00:00
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В Саратовской области с 27 июня откроются пляжи и фитнес-центры

С 27 июня в Саратовской области будут открыты для посещения пляжи и фитнес-центры, объявил губернатор Валерий Радаев, открывая сегодняшнее заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 11:27
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