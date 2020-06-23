Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.