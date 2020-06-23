Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал снижение налогов в IT-сфере прорывной мерой. Во вторник президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений с 2021 года в систему налогообложения.
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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новости14:04

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русском12:15

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомости13:27

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ru12:43

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБК12:42

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ru12:28

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъ13:48
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Происшествия

Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 16:16
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Общество

На Сахалине прошёл парад Победы

На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 21:17
Шоу-бизнес

Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
Пятый канал вчера в 12:54
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Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
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Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе

Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
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Здоровье

В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
1,9K
Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
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Экономика

Какие меры поддержки для россиян предложил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки.
Крым 24 14:06
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Общество

Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета 14:35
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
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Армия и оружие

Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили несколько целей в небе над Хамой

Дамаск, 24 июня 2020, 01:33 — REGNUM Несколько целей сбили системы противовоздушной обороны Сирии в небе над провинцией Хама после начавшихся атак боевиков, 24 июня сообщает агентство SANA.
REGNUM 18:33
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Наука

Ученые: Ожирение на 30% повышает вероятность старческого слабоумия

РЕН ТВ 19:35
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Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Вечерняя Москва 16:25
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Общество

Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября

Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.
Российская газета 07:28
Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru 16:19
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Экономика

Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах

22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России».
Саминвестор вчера в 23:49
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
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Общество

Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну

Президент РФ Владимир Путин назвал успешным эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, что позволило с 1 июля дать право вводить его всем регионам страны.
РИА Новости 12:05
Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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В России появилось обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei

EMUI 10.1 основана на Android 10.
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Хоккей

СКА сыграет в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани

Петербургский СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина, передаёт пресс-служба КХЛ во вторник.
78.ru 11:50
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