Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал снижение налогов в IT-сфере прорывной мерой. Во вторник президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений с 2021 года в систему налогообложения.

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