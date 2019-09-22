— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону. В своем твиттере Кудрин подтвердил, что увидел ответ Шойгу в СМИ.

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

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