Политика
Газета.RuКудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону. В своем твиттере Кудрин подтвердил, что увидел ответ Шойгу в СМИ.
Читать в источнике
Оценить961
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Культура
Южно-Сахалинский камерный оркестр даст особенный концерт
Южно-Сахалинский камерный оркестр в преддверии открытия нового концертного сезона исполнит особенный концерт.
ТИА Острова 22:18
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Армия и оружие
Шойгу допускает отмену обязательного призыва в армию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России может быть отменен.
Инфорос 04:37
Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Армия и оружие
Трамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.
Коммерсантъ 17:59
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 20 сентября в 07:37
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 20 сентября в 08:14
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Политика
Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года
Британский премьер Борис Джонсон и американский лидер Дональд Трамп условились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года, пишет The Sun, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника.
Политика Сегодня 22:20
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru 08:54
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс 16:51
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.
РИА Новости 10:41
Политика
Китай продолжит развивать отношения с Россией
Ван И заявил, что Китай будет интенсивно развивать связи с соседними странами для укрепления взаимного доверия.
РЕН ТВ 22:43
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Экономика
За пять лет автомобили в России подорожали на 76%
В ходе исследования динамики цен на новые легковушки, которые можно приобрести в России, отечественные аналитики выяснили, что подобного рода авто за последнюю «пятилетку» подорожали сразу на 76 процентов.
CarsWeek.ru 20 сентября в 05:06
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном
27-летняя Оксана Воеводина вместе с сыном живет в подмосковном доме, который ей купил Мухаммад V. Знатный малазиец не выходит с женой на связь, а сына видел только по фото.
ТВ Центр 20 сентября в 04:30
Космос
Россия не станет строить космический корабль «Орел» двух типов
Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел» (также известен как «Федерация») вместо создания двух типов — для полетов на околоземную орбиту и к Луне, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».
Коммерсантъ 21:59
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21