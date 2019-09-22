с чего всё началось

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону. «Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине», — написал Кудрин в своём Twitter.

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

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