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ТАСС
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин о борьбе с пандемией и её влиянии на экономику

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса ВВП России может сократиться на 4—5%. Между тем сейчас ситуация в экономике страны выглядит лучше, чем прогнозировалось ранее. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:00
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РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

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РЕН ТВ

Кудрин дал прогноз на цены на нефть до конца года

РЕН ТВ03:33
ТАСС

Кудрин: исключение из бюджетного правила можно было бы сделать в 2020 году

ТАСС03:22
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Газета, раскрывая истинную точность российской системы, отмечает, что атмосфера ухудшает сигнал с космического аппарата минимум в два раза, поэтому реальная точность ГЛОНАСС «под открытым небом в чистом поле» составляет около 2,5 метра, а в «городских условия» — 5-10 метров.
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Для армии России создадут несколько видов экзоскелетов

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Военное дело03:05
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