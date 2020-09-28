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ТАСС
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
Подробнее о событии
РБК

Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19

РБК05:31
ТАСС

Кудрин: исключение из бюджетного правила можно было бы сделать в 2020 году

ТАСС03:22
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Известия03:18
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
RT на русском

Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

RT на русском02:43

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением
РБК26 сентября в 16:11
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Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что в России не будут вводить новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, если будут соблюдаться рекомендации по мерам профилактики коронавируса.
RT на русском10:07

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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В Берлине рост числа заражённых коронавирусом назвали тревожным

Берлин, 28 сентября 2020, 13:23 — REGNUM Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии носит тревожный характер, заявил 28 сентября официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.
REGNUM06:23
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Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года сам обратился к нему с просьбой о сохранении перемирия на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости09:48
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Карабах заявил, что Азербайджан потерял в бою десять танков

"На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости09:43
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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