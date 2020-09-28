Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель
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Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин о борьбе с пандемией и её влиянии на экономику
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса ВВП России может сократиться на 4—5%. Между тем сейчас ситуация в экономике страны выглядит лучше, чем прогнозировалось ранее. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:00
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Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин
Комсомольская правда03:27