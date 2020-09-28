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ТАСС
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин о борьбе с пандемией и её влиянии на экономику

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса ВВП России может сократиться на 4—5%. Между тем сейчас ситуация в экономике страны выглядит лучше, чем прогнозировалось ранее. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:00
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РЕН ТВ

Кудрин дал прогноз на цены на нефть до конца года

РЕН ТВ03:33
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Известия03:18
Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

ТАСС02:52
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
RT на русском

Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

RT на русском02:43

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта
РИА Новости19:03
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Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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