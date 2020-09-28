Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ТАСС
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
Подробнее о событии
РБК

Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19

РБК05:31
Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
RT на русском

Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

RT на русском02:43
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
ТАСС

Кудрин: исключение из бюджетного правила можно было бы сделать в 2020 году

ТАСС03:22
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Известия03:18

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
5

В Берлине рост числа заражённых коронавирусом назвали тревожным

Берлин, 28 сентября 2020, 13:23 — REGNUM Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии носит тревожный характер, заявил 28 сентября официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.
REGNUM06:23
2,1K

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
161

Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор

Новинка под названием Mi TV Master Extreme Edition имеет 82-дюймовой Mini LED-матрицей с частотой обновления 120 Гц, а также поддержку технологий HDR10+, Dolby Vision и яркость 2000 нит.
The GEEK06:14
5

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
1K

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
11

Кассир Луиза Хайруллина получила срок за кражу 25 млн в Башкирии

Кассир Луиза Хайруллина, которую обвинили в том, что она выносила деньги из банка, где работала, отправится в исправительную колонию общего режима на пять лет, а ее супруг Марат, проходивший по делу как сообщник, — на шесть.
Уфа1.ру06:44
68

Сибирские ученые выявили признаки второй волны COVID-19 в России

Известный российский вирусолог Сергей Нетесов, по словам Юрченко, считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире началась в начале июля, а в России ее началом можно считать вторую неделю сентября.
РИА Новости04:48
6

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
12