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ТАСС
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин о борьбе с пандемией и её влиянии на экономику

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса ВВП России может сократиться на 4—5%. Между тем сейчас ситуация в экономике страны выглядит лучше, чем прогнозировалось ранее. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:00
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РБК

Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19

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Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Известия03:18
ТАСС

Кудрин: исключение из бюджетного правила можно было бы сделать в 2020 году

ТАСС03:22
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
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Кудрин оценил действия России по борьбе с пандемией

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Российская газета00:16
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Газета.Ru08:10

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По мнению Тоганяна, пока Армения своими силами успешно отражает наступление армии Азербайджана на Нагорно-Карабахскую республику (НКР, Арцах), поэтому «пока речи не идет о внешней военной помощи Армении» со стороны России, но все может измениться, если Турция продолжит свое вмешательство в конфликт на стороне Азербайджана, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда05:00