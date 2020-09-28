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ТАСС
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
Подробнее о событии
РБК

Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19

РБК05:31
Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
ТАСС

Кудрин: исключение из бюджетного правила можно было бы сделать в 2020 году

ТАСС03:22
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Известия03:18
RT на русском

Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

RT на русском02:43

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Известия06:28
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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