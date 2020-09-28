Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

Цены на нефть до конца года не опустятся ниже $40 за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин о борьбе с пандемией и её влиянии на экономику

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса ВВП России может сократиться на 4—5%. Между тем сейчас ситуация в экономике страны выглядит лучше, чем прогнозировалось ранее. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:00
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Кудрин дал прогноз на цены на нефть до конца года

РЕН ТВ03:33
Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
ТАСС

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель

ТАСС02:52
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Известия03:18
RT на русском

Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

RT на русском02:43

Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз

Скорость утечки воздуха на Международной космической станции за последние месяцы возросла в пять раз, это потребовало дважды изолировать экипаж в российском сегменте МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру19:26
26

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
173

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
147

В России началась вторая волна распространения коронавирусной инфекции

28.09.20 Метамодель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, прогнозирующая распространение коронавирусной инфекции, выявила сочетание признаков, достаточных для формирования предположения о начале второй волны пандемии.
Портал Поиск04:19
1

Бизнес-омбудсмен снова просит правительство смягчить отказ от режима ЕНВД

Бизнес-омбудсмен снова просит правительство смягчить отказ от режима ЕНВД В условиях вынужденного перехода бизнеса с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие налоговые режимы в 2021 году уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в Белый дом пакет предложений по смягчению этого процесса.
Коммерсантъ17:55
2