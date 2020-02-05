Экономика
REGNUMКудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса
Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
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"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter.ТАССвчера в 03:22
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Кудрин прогнозирует падение выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 03:07
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