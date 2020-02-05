Экономика
REGNUMКудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса
Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
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Политика
Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
Спорт
Кроссовки Nike приравняли к допингу
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
Дефицит воды в Крыму: Симферополю запасов хватит на 100 дней
Водохранилища республики наполнены только на одну треть от общего объёма. При этом запаса воды в Симферополе хватит примерно на 100 дней.
Армия и оружие
«Белые каски» сняли инсценировку очередной «химатаки» в Идлибе
Члены организации «Белые каски» вместе с террористами отсняли постановочные видеоролики с применением химоружия, чтобы в будущем обвинить сирийскую армию в использовании запрещенных веществ.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Общество
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Армия и оружие
Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб
Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
Шоу-бизнес
Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью
Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью Татьяной Плаксиной.
Технологии
Google выпустила менее раздражающий Chrome для смартфонов и ПК
Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Наука
На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров
Американские ученые обнаружили на Аляске самый полный скелет талаттозавра.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Игры
Авторы сиквела Pathfinder: Kingmaker собирают деньги на Kickstarter
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Экономика
«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье
В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
Ранее в среду пользователи пожаловались на работу приложения "Яндекс.Такси", а также на ограничение доступа к почтовому сервису, медиаплатформе "Яндекс.Дзен" и другим продуктам интернет-компании.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.