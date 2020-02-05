с чего всё началось

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.

Политика Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Общество Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.

Общество ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.

Армия и оружие Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Футбол «Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.

Общество «Яндекс» устранил сбой в работе сервисов Ранее в среду пользователи пожаловались на работу приложения "Яндекс.Такси", а также на ограничение доступа к почтовому сервису, медиаплатформе "Яндекс.Дзен" и другим продуктам интернет-компании.