Экономика

REGNUMREGNUMКудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
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"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter
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