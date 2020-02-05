с чего всё началось

Снижение доходов от экспорта нефти из России неизбежно после распространения коронавируса, прогнозирует председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Футбол Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Общество Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Политика ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.

Армия и оружие Турция захотела защититься в Сирии от Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.

Происшествия Прокуратура извинилась перед Голуновым "Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.

Культура Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.

Политика В Конституции РФ предложили закрепить девиз государства Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Павлу Крашенинникову разработать и включить в Основной закон национальный девиз страны.