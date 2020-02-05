Экономика
Вести.RuКудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса
Снижение доходов от экспорта нефти из России неизбежно после распространения коронавируса, прогнозирует председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Футбол
Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Происшествия
В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара
Общество
«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты
Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
Общество
В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»
В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире
Происшествия
На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции
Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Футбол
«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на товарищеский матч в Катаре
Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» в рамках Кубка Матч Премьер.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Армия и оружие
Турция захотела защититься в Сирии от Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым
"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Турецкий актер Аднан Коч, известный своими ролями в сериалах "Великолепный век", "Восток-Запад", приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Неопровержимым доказательством стала аудиозапись, которая утекла в Сеть, из которой следует, что Депп даже уходил из дома после избиения.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака
Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Авто
Представлен новый внедорожник Cadillac Escalade
Американский автомобильный гигант Cadillac официально рассекретил новый полноразмерный внедорожник Escalade.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Общество
«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место
Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
Политика
В Конституции РФ предложили закрепить девиз государства
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Павлу Крашенинникову разработать и включить в Основной закон национальный девиз страны.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.