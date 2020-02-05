Экономика

Вести.RuВести.RuКудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса

Снижение доходов от экспорта нефти из России неизбежно после распространения коронавируса, прогнозирует председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
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