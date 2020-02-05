с чего всё началось

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.

Политика Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.

Футбол Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Политика В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Здоровье Росздравнадзор опроверг слухи об опасности Кагоцела Напомним, что с началом холодного сезона 2019-2020 годов в блогосфере и некоторых СМИ поднялась настоящая волна слухов о Кагоцеле.

Политика Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Политика Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала предложение главы государства, направленное в адрес правительства, о том, на какие цели можно пустить полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд компенсации.

Шоу-бизнес Дочь Успенской назвала Малахова настоящим мужчиной Дочь российской певицы Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал, чтобы в звёздной семье воцарился мир.

Происшествия Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Армия и оружие Турция захотела защититься в Сирии от Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.