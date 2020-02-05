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REGNUMКудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса
Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
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Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Национальная служба новостей03:43
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