Кудрин ожидает падения российской экономики более чем на 4%
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предполагает, что экономика России по итогам 2020 года упадёт более чем на 4%. Такое мнение он выразил во время гражданского форума ОНФ.В источнике
С чего всё началось
Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года
Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.
Интерфаксвчера в 03:01
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