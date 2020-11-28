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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предполагает, что экономика России по итогам 2020 года упадёт более чем на 4%. Такое мнение он выразил во время гражданского форума ОНФ.

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