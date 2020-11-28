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Кудрин ожидает падения российской экономики более чем на 4%

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предполагает, что экономика России по итогам 2020 года упадёт более чем на 4%. Такое мнение он выразил во время гражданского форума ОНФ.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года

Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.
Интерфаксвчера в 03:01
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Газета.Ru

Сенатор считает, что падение ВВП России в 2020 году не превысит 2-3%

Газета.Ruвчера в 10:00
РБК

Кудрин допустил падение российской экономики на 4,5% в 2020 году

РБКвчера в 04:37
ТАСС

Кудрин считает, что спад российской экономики в 2020 году может составить до 4,5%

ТАССвчера в 03:20
РИА Новости

В Совфеде оценили показатели спада российской экономики из-за пандемии

РИА Новостивчера в 04:42
Коммерсантъ

Кудрин ожидает спада экономики России больше чем на 4%

Коммерсантъвчера в 03:40
RT на русском

Кудрин ожидает падения российской экономики более чем на 4%

RT на русскомвчера в 03:43
Интерфакс

Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года

Интерфаксвчера в 03:01

Шведские экономисты осудили стратегию властей в борьбе с пандемией

Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом привела к высокой смертности, но не дала ожидаемого экономического эффекта, считает ряд шведских экономистов, 27 ноября сообщает издание Expressen.
ИА Красная Веснавчера в 02:27

В Крыму вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах

Крымскую вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах, говорить о ее эффективности пока преждевременно, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.
РИА Новости27 ноября в 07:12

В Ненецком АО продлили режим повышенной готовности до 31 января

Режим повышенной готовности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлен в Ненецком автономном округе (НАО) до 31 января 2021 года, говорится в субботу в сообщении пресс-службы администрации региона.
ТАССвчера в 08:34

Foreign Affairs (США): значение Киссинджера (Foreign Affairs)

Есть причины, помимо его долголетия, объясняющие, почему многие мировые лидеры — в том числе председатель КНР Си Цзиньпин — по-прежнему стремятся получить совет Генри Киссинджера, который покинул пост госсекретаря США почти 40 лет назад.
ИноСМИвчера в 16:04

Елена Максимкина возглавила новую структуру Минздрава по централизованному лекобеспечению

Правительство РФ в конце октября распорядилось создать подведомственное Минздраву федеральное учреждение, которое будет отвечать за организацию и проведение закупок по федеральным программам.
Vademecum27 ноября в 05:39