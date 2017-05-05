МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством - около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими.

«На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими», — заявил Кудрин.

Общество В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Общество Послание Путина покажут на больших городских экранах Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.

Политика США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.

Политика Возросло количество украинцев, получивших гражданство России Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).

Наука Установлен новый виновник разрушения озонового слоя Земли Специалистам удалось установить, что содержание радикалов монооксида йода уже зафиксировано достаточно, чтобы истощение озонового слоя выросло на 7%. В целом ученые на соединение йода возложили треть вины за разрушение защитного слоя галогенами.

Политика Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.

Шоу-бизнес Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина Форвард московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов планирует жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.

Политика США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.