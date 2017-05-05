МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством - около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими.

«На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими», — заявил Кудрин.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

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