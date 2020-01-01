с чего всё началось

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.

Политика Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера "Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", - сообщили в пресс-службе журналистам в среду.

Политика Правительство России подало в отставку В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Общество Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Армия и оружие Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Происшествия СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Финансы Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.

Экономика ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

Экономика Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Финансы ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.

Футбол Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.

Политика В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США затягивали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, пытаясь получить дополнительную поддержку для его отстранения от должности, но не преуспели в этом, заявили в Белом доме.

Политика Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия» "Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".

Политика Стала известна причина недовольства Путина правительством Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.

Здоровье Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8 В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.