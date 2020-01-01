Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
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Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости»
 со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
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