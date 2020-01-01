Общество
Комсомольская правдаКудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
Читать в источнике
Оценить273
Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ 06:54
с чего всё началось
Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.ЗакC.Ру06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Политика
Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному Собранию.
Футбол
«Сельта» арендовала экс-игрока «Интера» и «Барселоны» Мурильо
Ранее Мурильо выступал за «Интер», его также брала в аренду «Барселона».
Хоккей
«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам
Политика
Правительство России ушло в отставку
Политика
Михаил Мишустин возглавит новое правительство
По словам источника в аппарате правительства, кандидатура нового премьер-министра на встрече президента с кабмином не была названа.
Политика
Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства
Ортагус отметила, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет лучших отношений между правительствами США и России.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Общество
Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Космос
Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета
Credit: Lorenzo Santinelli В августе 2016 года астрономы объявили об открытии экзопланеты Proxima b – потенциально обитаемого внесолнечного мира, вращающегося вокруг своей звезды в «зоне Златовласки», месте, где вода на его поверхности может находиться в жидком виде.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Политика
Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра
Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
Гаджеты
Куда растут смартфоны Samsung? Galaxy S20 Ultra будет даже больше, чем Galaxy Note10+
Получается, что Galaxy Note10 намного компактнее, чем Galaxy S20 Ultra.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале
Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Космос
Крупнейший в мире радиотелескоп запущен в работу в Китае
На днях Китай официально сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST.
Политика
Вассерман объяснил отставку кабмина
Отставка же кабинета Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, заявил Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей.
Политика
Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Политика
Французское СМИ назвало Мишустина эффективным менеджером
Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность российского премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером.
Общество
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Футбол
Названы сроки реконструкции «РЖД-Арены»
Реконструкция стадиона «РЖД-Арена» начнется через год-два, сообщил генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Политика