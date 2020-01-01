с чего всё началось

Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.

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