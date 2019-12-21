Общество
РБККудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года
Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Политика
Захарова объяснила причины санкций в отношении «Северного потока-2»
Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что подтвердил минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя санкции в отношении "Северного потока-2".
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта
Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
Энергетика
На Украине озвучили объем транзита российского газа по новому контракту
Объем транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины по новому контракту составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров — в 2021-2024 годах.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
Происшествия
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Футбол
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг
Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Финансы
Что готовят евро и доллар: курс валют сразу на несколько дней
За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Общество
Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год
Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Происшествия
Более 20 школ Москвы получили сообщения об угрозах взрывов
Более 20 школ Москвы получили в пятницу днем сообщения с угрозами взрывов, из этих учебных учреждений были эвакуированы свыше семи тысяч человек.
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Происшествия
В Тульской области ищут пропавшего 11-летнего мальчика
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам пропавшего в городе Узловая Тульской области 11-летнего Михаила Р. Мальчик ушел из дома 20 декабря и до сих пор не вернулся.
Наука
Активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий
Считается, что при этом организму потребуется потратить больше энергии и не останется излишков питательных веществ, которые можно было бы запасти в жировой ткани.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Биатлон
Миронова поднялась на восьмое место в общем зачёте Кубка мира
Российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на восьмое место в общем зачёте Кубка мира.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Происшествия
Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Общество
Мэрия прокомментировала открытие памятника Сталину в Волгограде
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков — швейцарская Allseas — приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.