Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом говорится на сайте ведомства.

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

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