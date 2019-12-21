Общество

РБКРБККудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом говорится на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Кудрин придумал, как быстро решить проблему долгостроя в России

URA.Ru00:38

В Счётной палате предложили меры для решения проблемы долгостроев

Говорит Москвавчера в 12:28

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Lenta.ruвчера в 18:17

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

РБКвчера в 17:28

Кудрин придумал решение проблемы долгостроев

News.ruвчера в 12:56

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Коммерсантъвчера в 18:38

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

ТАССвчера в 12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 19 декабря в 15:24
Политика

Захарова объяснила причины санкций в отношении «Северного потока-2»

Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что подтвердил минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя санкции в отношении "Северного потока-2".
Российская газета 03:26
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Происшествия

В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта

Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
РБК 03:24
Энергетика

На Украине озвучили объем транзита российского газа по новому контракту

Объем транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины по новому контракту составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров — в 2021-2024 годах.
Lenta.ru вчера в 18:48
Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской

Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
DixiNews вчера в 13:51
Происшествия

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Футбол

Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг

Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Газета.Ru вчера в 18:55
Финансы

Что готовят евро и доллар: курс валют сразу на несколько дней

За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%.
Sputnik Молдова 19 декабря в 15:05
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 19 декабря в 10:28
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ 19 декабря в 17:31
Общество

Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год

Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
РИА Новости вчера в 18:02
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Московский Комсомолец вчера в 12:05
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ToDay News Ufa 18 декабря в 21:15
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Происшествия

Более 20 школ Москвы получили сообщения об угрозах взрывов

Более 20 школ Москвы получили в пятницу днем сообщения с угрозами взрывов, из этих учебных учреждений были эвакуированы свыше семи тысяч человек.
ТАСС вчера в 07:14
Экономика

Бюджета Украины не хватило на декабрь

Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
REGNUM 19 декабря в 03:11
Происшествия

В Тульской области ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам пропавшего в городе Узловая Тульской области 11-летнего Михаила Р. Мальчик ушел из дома 20 декабря и до сих пор не вернулся.
Тульские новости 02:40
Наука

Активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий

Считается, что при этом организму потребуется потратить больше энергии и не останется излишков питательных веществ, которые можно было бы запасти в жировой ткани.
N+1 вчера в 05:20
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Биатлон

Миронова поднялась на восьмое место в общем зачёте Кубка мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на восьмое место в общем зачёте Кубка мира.
Нева Спорт вчера в 11:05
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 19 декабря в 07:34
Происшествия

Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы

Известия вчера в 03:33
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Общество

Мэрия прокомментировала открытие памятника Сталину в Волгограде

МТВ онлайн вчера в 10:37
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС вчера в 03:42
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков — швейцарская Allseas — приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное