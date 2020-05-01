Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
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Алексей Кудрин
Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.
— Алексей Кудрин, российский политикАргументы недели 03:22
с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Аргументы и Факты04:05

Кудрин предложил новый антикризисный план. «Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли»

URA.Ruвчера в 20:27

Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

News.ru02:55

Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей

Комсомольская правда00:22

Кудрин предложил антикризисный план, чтобы долго жить и больше получать

Алтапрессвчера в 22:42

Кудрин назвал основные цели развития России после победы над коронавирусом

Взгляд.ру02:30

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Коммерсантъвчера в 17:52
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В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
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Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

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Общество

Власти Краснодара рассказали, как жителям Адыгеи заезжать в Краснодар

Как теперь заезжать в Краснодар жителям Адыгеи, 25 мая рассказал мэр города Евгений Первышов.
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Происшествия

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По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
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Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Общество

В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Новое граффити с портретом поэта Иосифа Бродского, которое появилось в Санкт-Петербурге накануне, 24 мая, закрасили.
Известия 06:06
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

В Венесуэле показали на видео успешно проведенные испытания «Бука», «Града» и «Смерча». Техника сосредоточена на острове Ла-Орчила.
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Общество

«Аэрофлот» начнет восстанавливать полеты в июне

Группа "Аэрофлот" начнет постепенно восстанавливать объемы операционной деятельности в июне, сообщили в компании.
Российская газета 05:25
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В жилом доме в Казани взорвался газ

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Происшествия

Под Киевом двое полицейских изнасиловали девушку

Как сообщили 25 мая в пресс-службе Национальной полиции, оба подозреваемых уже находятся в СИЗО.
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
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Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
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Комздрав Петербурга рассказал о пяти новых жертвах коронавируса

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Общество

Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт

Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
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Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Япония оказывается в непростой ситуации, потому что выдвинутое Лавровым условие является очень жестким.
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Названы победители 11 сезона шоу «Танцы со звездами»

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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