Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин уверен, что в условиях пандемии COVID-19, значительно повлиявшей на достижение национальных целей, России следует сосредоточиться на четырёх самых важных из них. Об этом он написал в своей статье в издании «Коммерсант».

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