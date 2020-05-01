Общество
Аргументы и ФактыКудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
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Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.
— Алексей Кудрин, российский политикАргументы недели 03:22
с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Общество
Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня
Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня в тех регионах, где экзамен не состоялся 25 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 07:28
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Происшествия
В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков
В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета 05:32
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирана Мустафой Каземи, в ходе которых стороны выразили настрой на развитие дружественных связей между двумя государствами.
Известия 08:35
Экономика
Новую льготу получат пенсионеры с маленькой пенсией
Российские пенсионеры, чья пенсия не превышает 24-х тысяч рублей, смогут получить новую льготу – в Госдуму депутатами Сергеем Неверовым и Александром Хинштейном внесен соответствующий законопроект.
U74.Ru 01:47
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Гаджеты
Смартфон Nokia 5.3 вышел в России
Megaobzor.com 05:34
Общество
В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Энергетика
США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
Lenta.ru 07:50
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Футбол
ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА
Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 06:58
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Баскетбол
Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13