Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».

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