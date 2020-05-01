Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
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Алексей Кудрин
Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.
— Алексей Кудрин, российский политикАргументы недели 03:22
с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Аргументы и Факты04:05

Кудрин назвал основные цели развития России после победы над коронавирусом

Взгляд.ру02:30

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Коммерсантъвчера в 17:52

Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей

Комсомольская правда00:22

Кудрин предложил антикризисный план, чтобы долго жить и больше получать

Алтапрессвчера в 22:42

Кудрин предложил новый антикризисный план. «Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли»

URA.Ruвчера в 20:27

Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

News.ru02:55
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Происшествия

В Волгограде задержали зампрокурора

Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
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Общество

Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха

Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
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Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
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Общество

Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня

Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня в тех регионах, где экзамен не состоялся 25 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 07:28
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Происшествия

В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков

В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета 05:32
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Политика

Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирана Мустафой Каземи, в ходе которых стороны выразили настрой на развитие дружественных связей между двумя государствами.
Известия 08:35
Экономика

Новую льготу получат пенсионеры с маленькой пенсией

Российские пенсионеры, чья пенсия не превышает 24-х тысяч рублей, смогут получить новую льготу – в Госдуму депутатами Сергеем Неверовым и Александром Хинштейном внесен соответствующий законопроект.
U74.Ru 01:47
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
319
Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
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Гаджеты

Смартфон Nokia 5.3 вышел в России

Megaobzor.com 05:34
Общество

В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
37
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
1,8K
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
19
Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
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Энергетика

США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
Lenta.ru 07:50
27
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor 08:32
Футбол

ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 06:58
2
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
13
Баскетбол

Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Наука

Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
10
Происшествия

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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