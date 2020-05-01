Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
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Алексей Кудрин
Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.
— Алексей Кудрин, российский политикАргументы недели 03:22
с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Аргументы и Факты04:05

Кудрин назвал основные цели развития России после победы над коронавирусом

Взгляд.ру02:30

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Коммерсантъвчера в 17:52

Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей

Комсомольская правда00:22

Кудрин предложил антикризисный план, чтобы долго жить и больше получать

Алтапрессвчера в 22:42

Кудрин предложил новый антикризисный план. «Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли»

URA.Ruвчера в 20:27

Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

News.ru02:55
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Политика

Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
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Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва 04:40
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Политика

Путин появился в Кремле впервые со Дня Победы

Российский лидер ранее был в здании Кремля 9 Мая, во время празднования Дня Победы.
ПолитРоссия 06:40
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
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Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Футбол

«Зенит» в честь 95-летия выстрелит из пушки в Петропавловской крепости

Gazeta.SPb 06:08
Здоровье

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Коммерсантъ вчера в 00:59
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил в Ливии турецкий Bayraktar TB2

Shraibikus News 23 мая в 12:27
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Гаджеты

Озвучены цены на все модели iPhone 12

В переводе на российские деньги цена "яблочного" смартфона составит порядка 50 тысяч рублей.
Слово и Дело 05:17
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Космос

Уфолог Скотт Уоринг нашел «100% доказательство» жизни на Марсе

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг сообщил, что нашел "100% доказательство" жизни на Марсе.
Дни24 23 мая в 01:52
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Армия и оружие

Китай призвал США соблюдать Договор о запрещении ядерных испытаний

Китай озабочен сообщениями о возможности проведения США ядерного испытания, призывает Соединенные Штаты соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Взгляд.ру 05:13
Общество

Воздух в России рекордно загрязнился

В России побит рекорд по количеству случаев высокого загрязнения воздуха.
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Происшествия

СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе

К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
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Технологии

Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет

Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

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В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка

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Общество

Крупнейшие авиакомпании резко снизили цены

Все крупнейшие авиакомпании -- «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair -- резко снизили цены билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:15
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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