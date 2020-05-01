Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
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Алексей Кудрин
Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.
— Алексей Кудрин, российский политикАргументы недели 03:22
с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Аргументы и Факты04:05

Кудрин назвал основные цели развития России после победы над коронавирусом

Взгляд.ру02:30

Кудрин предложил новый антикризисный план. «Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли»

URA.Ruвчера в 20:27

Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей

Комсомольская правда00:22

Кудрин предложил антикризисный план, чтобы долго жить и больше получать

Алтапрессвчера в 22:42

Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

News.ru02:55

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
52
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Общество

Роспотребнадзор подал иск к сети алкомаркетов «Красное и белое»

Роспотребнадзор через суд просит закрыть склад сети алкомаркетов «Красное и белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса среди сотрудников.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:23
53
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
15
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
1,4K
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус

Алкоголь оказывает негативное воздействие на иммунную систему, повышая риск развития неблагоприятных последствий.
МТВ онлайн вчера в 23:32
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Большинство россиян намерены этим летом отдохнуть дома и на даче

Доля планирующих отдых за границей снизилась на девять процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 4%. Интерес к Крыму и к Черноморскому побережью Кавказа тоже снизился, там планируют отдыхать 5–6% россиян.
РИАМО 07:54
1
Фигурное катание

Загитова признана олимпийской иконой стиля

Piter.tv 03:01
3
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
24
Здоровье

В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному коронавирусом

Газета.Ru 08:15
1
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,6K
Политика

Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев

Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
4
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

Вести.Ru вчера в 18:36
9
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось здание неэксплуатируемой градирни

По предварительной информации, на территории производственной площадки горит отдельно стоящее здание неэксплуатируемой градирни.
РИА Новости 07:48
1
Здоровье

Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель

Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
3
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
29
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,1K
Экономика

Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий

Минфин предлагает повысить сумму покупки ювелирных изделий, совершенной с помощью банковской карты, при которой идентификация не нужна, до 600 000 руб.
Ведомости вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
9
Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
408
Политика

Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией

Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
2
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
25
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
61
Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
27
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
45
Политика

Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
67
Наука

Найдены «недостающие» колебательные состояния магния

Попытки найти еще пять не увенчивались успехом на протяжении десятков лет.
Индикатор 07:27
Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
8
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru 07:15
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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