Экономика
РБККудрин поддержал идею амбициозной приватизации
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.
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Делягин: Новой приватизацией «либералы» снова ограбят страну
Национальная служба новостейвчера в 10:08
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Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
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Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
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Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Армия и оружие
Бомбардировщик B-52 отработал атаку на базу Балтийского флота
Очередной стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress провел имитацию бомбовой атаки по российской базе Балтийского флота в Калининграде.
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Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
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Армия и оружие
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Lenta.ru 05:17
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В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
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Российская газета 06:11
Шоу-бизнес
Гарик Харламов принес извинения Ларисе Гузеевой за насмешки
В своём YouTube-шоу Гарик Харламов относительно подробно затронул тему своих насмешек над ведущей Первого канала.
Bimru.ru 04:36
Единоборства
Макгрегор приехал на пресс-конференцию в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл на место проведения пресс-конференции в Москве.
RT на русском 05:21
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1
В Лейпциге продолжается матч третьего тура Лиги чемпионов между германским "РБ Лейпциг" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru вчера в 14:14
Политика
Путин выразил беспокойство в связи с ситуацией в Ливии
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен сложившейся ситуацией в Ливии, где политический кризис продолжается с 2011 года.
iReactor 06:23
Происшествия
В Тюмени пожилой мужчина умер в холле поликлиники
В Тюмени пенсионер потерял сознание и умер в холле поликлиники.
ТАСС 06:09
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Телеканал Санкт-Петербург 05:01
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Общество
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Гаджеты
Презентацию Honor 9X в России покажут на YouTube
Презентация в России бюджетного смартфона Honor 9X, который уже успел стать бестселлером в Китае, будет транслироваться на канале компании в YouTube.
Профиль 04:48
Происшествия
В Подмосковье школьница изнасиловала двух семиклассниц
Комсомольская правда вчера в 10:59
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Общество
США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
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REGNUM 06:23
Политика
Минюст Украины признал документы ДНР и ЛНР
Министерство юстиции Украины официально признало ряд документов, которые выдают в ДНР и ЛНР, но отметило, что по-прежнему считает территории народных республик Донбасса «временно оккупированными».
Украина.ру 06:09
Футбол
ФИФА утвердила ограничения по арендам игроков
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на своем заседании в Шанхае утвердил реформу по ограничениям аренд игроков, сообщает официальный сайт организации.
Советский спорт 05:38
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27