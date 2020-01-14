Общество

URA.RuURA.RuКудрин посчитал бессмысленной отмену НДФЛ для бедных

По мнению главы Счетной палаты РФ, введение субсидий было бы лучше, чем освобождение от подоходного налога. Он также отметил, что зачастую у малоимущих граждан вовсе нет доходов, с которых мог бы взиматься НДФЛ, поэтому его отмена на них никак не отразится, сообщает RT.
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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ТАССвчера в 08:34
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Экономика

Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

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Здоровье

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Всего в Московской области во время Крещения будут задействованы 65 бригад скорой помощи.
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Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
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Происшествия

В Ленобласти неизвестный попытался усадить в машину 9-летнюю девочку

В Новой Ладоге полиция ищет неизвестного, напавшего возле школы на 9-летнюю девочку.
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Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

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Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
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Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
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Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

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Наука

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