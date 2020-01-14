Общество
URA.RuКудрин посчитал бессмысленной отмену НДФЛ для бедных
По мнению главы Счетной палаты РФ, введение субсидий было бы лучше, чем освобождение от подоходного налога. Он также отметил, что зачастую у малоимущих граждан вовсе нет доходов, с которых мог бы взиматься НДФЛ, поэтому его отмена на них никак не отразится, сообщает RT.
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с чего всё началось
Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАССвчера в 08:34
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