Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

По мнению главы Счетной палаты РФ, введение субсидий было бы лучше, чем освобождение от подоходного налога. Он также отметил, что зачастую у малоимущих граждан вовсе нет доходов, с которых мог бы взиматься НДФЛ, поэтому его отмена на них никак не отразится, сообщает RT.

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