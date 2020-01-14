Общество

Газета.RuГазета.RuКудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Размер субсидий следует рассчитывать, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Бедных и нищих в России более 20 млн человек.
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАССвчера в 08:34

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Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

Известиявчера в 18:36

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Газета.Ruвчера в 12:44

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RT на русскомвчера в 09:06

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

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Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ с малоимущих в борьбе с бедностью

РБКвчера в 09:40

Кудрин раскритиковал отмену налогов для бедных: не поможет

Московский Комсомолецвчера в 12:41

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

ТАССвчера в 08:34
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Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover

Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
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Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

VSE42.RU вчера в 22:11
Общество

Программа маткапитала будет продлена до 2026 года — Путин

Глава государства добавил, что программа маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.
REGNUM 04:27
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Сергей Боярский: Россия накопила достаточно денег и может их потратить не боясь

Владимир Путин предложил наделить Госдуму полномочиями утверждать кандидатуры премьера и всего правительства, при этом президент не сможет их отклонить.
Петербургский дневник 07:05
Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
News.ru 03:47
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Голикова заявила о наличии средств на реализацию послания Путина

В федеральном бюджете есть средства на меры поддержки населения, которые анонсировал в своем послании 15 января президент Владимир Путин.
РБК 07:09
Технологии

АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
News.ru 06:48
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Происшествия

СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик

Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 07:54
Армия и оружие

В Турции назвали срок полного ввода в строй ЗРС С-400

Работа турецких специалистов по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет завершена весной 2020 года.
REGNUM 06:25
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

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Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today 06:36
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:36
Политика

Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике

Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
REGNUM 07:19
Общество

Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля

Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».
Росбалт 06:55
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Авто

Представлены имеющие госскидку в 2020 году автомобили

Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
Автоновости дня 12 января в 22:33
Кино

Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»

Культуромания 13 января в 10:02
Общество

Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона

Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник рассмотрит жалобу компании режиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" на решение Роспатента, который отказался регистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Наука

Рентгеновские снимки показали физиологическую реакцию насекомых на гравитацию

Чтобы определить влияние гравитации на саранчу Schistocerca americana, широко известную как американский кузнечик, исследователи проанализировали их рентгеновские снимки.
Машины и Механизмы вчера в 03:53
Кино

Создатели фильма «Дау» подают в суд на Министерство культуры

REGNUM 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
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