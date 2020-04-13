Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаКудрин посоветовал временно увеличить МРОТ и пособие по безработице

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России на время кризиса нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБК13 апреля в 04:50

Подробнее о событии

Выжить на пособие по безработице в России нереально: Кудрин забил тревогу

Московский Комсомолец13 апреля в 10:04

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Интерфакс13 апреля в 05:49

Алексей Кудрин предрёк трёхкратный рост числа безработных в России

Говорит Москва13 апреля в 04:41

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособия по безработице на время кризиса

Известия13 апреля в 04:14

Кудрин: МРОТ и пособие по безработице нужно увеличить на время кризиса

Фонтанка.Ру13 апреля в 03:44

Кудрин призвал временно увеличить пособие по безработице и МРОТ

РИА Новости13 апреля в 05:25

Кудрин предложил на время кризиса увеличить МРОТ и пособие по безработице

ТАСС13 апреля в 02:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
Экономика

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 08:41
171
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
52
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
6
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
259
Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
11
Общество

Более 2500 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса.
Телеканал 360° 13 апреля в 03:45
2
Общество

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
9
Здоровье

Уровень летальности от коронавируса на Украине достигает почти 3%

По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.
Украина.ру 00:11
Общество

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.
РБК 03:40
Общество

В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
2
Музыка

«Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт

Участниками онлайн-проекта «Шоу ON!» впервые станут арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano.
Культуромания 13 апреля в 09:27
Энергетика

Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»

Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
REGNUM вчера в 19:23
143
Происшествия

Автомобили водителей без цифровых пропусков отправят на штрафстоянку

Столичные власти собираются ужесточить меры воздействия на водителей, которые передвигаются по Москве без специального пропуска.
Вести.Ru 02:56
21
Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости вчера в 01:59
5
Общество

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
25
Общество

Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства

Четвертая Власть 03:06
1
Экономика

Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%

Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста вчера в 09:02
73
Общество

Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
6
Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК вчера в 09:45
2,2K
Общество

В России в период самоизоляции выросли продажи водки

Москва, 15 апреля 2020, 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen.
REGNUM 03:20
6
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
2,4K
Здоровье

На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню

Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
8
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
1,9K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
2,3K
Киберспорт

ESL One Los Angeles Online: Virtus.pro победили OG

Virtus.pro одержали победу над командой OG в групповом матче ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 12 апреля в 12:16
Экономика

«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
14
Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа

Ореанда-Новости вчера в 11:05
55
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
2,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное