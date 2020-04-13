Экономика
Вестник КавказаКудрин посоветовал временно увеличить МРОТ и пособие по безработице
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России на время кризиса нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.
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с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБК13 апреля в 04:50
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Выжить на пособие по безработице в России нереально: Кудрин забил тревогу
Московский Комсомолец13 апреля в 10:04
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Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Авто
В России начали массово дорожать автомобили
В первом квартале 2020 года специалисты отмечают резкое подорожание автомобилей.
Лезги газет 00:56
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
Общество
В Омском регионе коронавирус вышел за пределы областного центра
По словам главы региона, уже подтверждён случай заболевания коронавирусом в Кормиловке, есть подозрения на заражение COVID-19 ещё в двух районах.
12 Канал Омск 03:48
Общество
Рособрнадзор назвал планируемые сроки основного периода ГИА-9
Основной период государственной аттестации для девятых классов (ГИА-9) планируют провести с 8 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 04:40
Авто
Против Volkswagen подали иск 250 000 человек
Владельцы машин подали коллективный иск. Volkswagen должен выплатить пострадавшим клиентам 15% от первоначальной цены модели.
RuNews24.ru 03:01
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Общество
В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Общество
В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов
Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
Армия и оружие
Бомбардировщики Су-24М готовятся к параду Победы в Волгограде
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Южного военного округа, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к подготовке воздушной части военного парада.
Волжский.ру 04:53
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Общество
В Волгоградской области устанавливают нарушителей режима самоизоляции
Напомним, что 14 апреля в ходе рейдов патрули выписали 69 протоколов нарушителям режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 04:42
Политика
Макрон рассчитывает на поддержку Путина в глобальном прекращении огня
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на поддержку российского лидера Владимира Путина в инициативе по глобальному прекращению огня.
News.ru 04:24
Общество
Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.
Известия 03:46
Здоровье
Врач сравнил скорость распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция в десять раз превосходит грипп по скорости распространения, а смертность от нее выше, заявил главный врач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов.
РИА Новости 04:16
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Политика
Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
VSE42.RU вчера в 23:39