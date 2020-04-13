Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

с чего всё началось

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин предложил резко повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу РБК.

Алексей Кудрин предложил резко повысить МРОТ и пособие по безработице

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