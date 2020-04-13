Экономика
Retailer.ruАлексей Кудрин предложил резко повысить МРОТ и пособие по безработице
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин предложил резко повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу РБК.
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБК13 апреля в 04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Выжить на пособие по безработице в России нереально: Кудрин забил тревогу
Московский Комсомолец13 апреля в 10:04
Алексей Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице на время кризиса
Говорит Москва13 апреля в 03:09
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки
Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России.
ИА Красная Весна вчера в 05:25
Происшествия
Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню
О разрушении буддийской ступы "Бодхи" в деревне Сухая Емельяновского района полиции сообщила местная жительница.
ИА 1-Line вчера в 20:16
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Происшествия
В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом
Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
REGNUM 00:51
Политика
Помпео раскритиковал ВОЗ за сокрытие информации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна своевременно информировать общество об инфекциях, однако в случае с коронавирусом этого не произошло.
Известия 01:40
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 24 тысячи
Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 24 490.
RT на русском 03:33
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 13 апреля в 02:50
Общество
В России в период самоизоляции выросли продажи водки
Москва, 15 апреля 2020, 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen.
REGNUM 03:20
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 2 774 случая заражения коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 05:07
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России.
Lenta.ru 02:21
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Армия и оружие
Коронавирус и сдерживание России: Столтенберг рассказал о планах НАТО
«НАТО намерен помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — сказал Столтенберг.
REGNUM вчера в 08:25
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv вчера в 05:06
Общество
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС вчера в 10:04
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Футбол
Юран – о словах Алиева про Крым: либо человек невменяемый, либо желаю ему закусывать
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Чемпионат вчера в 10:47
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы.
REGNUM 01:45
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 13 апреля в 05:52
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском вчера в 05:55