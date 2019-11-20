Экономика
ВедомостиКудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.
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Путин рассказал о своем отношении к Зеленскому
Президент России рассказал о своем отношении к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
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Диетолог рассказала, чем опасно интервальное голодание
Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Теннис
Россияне проиграли Испании в Кубке Дэвиса
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Происшествия
Ростовский следователь взял в заложники беременную супругу
В Ростове-на-Дону в квартире в центре города сотрудник Следственного комитета взял в заложники беременную супругу.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Наука
В США создали идеально скользкое покрытие для унитазов
Здоровье
Перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
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Realme 5s получил 48-Мп камеру и оценён в $139
Realme 5s не сильно отличается от уже присутствующего в продаже Realme 5: новый смартфон получил улучшенный основной модуль тыльной камеры и новые варианты оформления: кристально голубой, кристально фиолетовый и кристально красный.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Общество
Глава Верховного суда Татарстана оказался сторонником смертной казни
Председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов сообщил студентам Казанского федерального университета, что является сторонником отмены моратория на смертную казнь.
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум Королева шансона готовится попробовать себя в роли модели, однако ее останавливает одно обстоятельство.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции
Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Армия и оружие
Авиасалон в Дубае защитили российскими «Панцирями»
Экономика
Обращение по маркировке отправили 13 отраслевых союзов
Члены МЭС просят Правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение объемов незаконного оборота продукции.