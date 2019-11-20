Экономика

ВедомостиВедомостиКудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.
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Антон Силуанов
Здесь всегда баланс неэффективности использования средств и этих цифр исполнения бюджета. Конечно, надо исполнять на 100%, но какими средствами? Не заботиться об эффективности, я думаю, тоже неправильно. Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году.
— Антон Силуанов, российский экономистТруд 04:12

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