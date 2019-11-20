Мы более жёстко стали относится к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы — выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно.

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах. Об этом сообщает Rambler News Service.

Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Общество В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей «Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Спорт СБР во вторник утвердит состав сборной РФ по биатлону на Кубок мира Руководство союза биатлонистов России (СБР) во вторник вечером утвердит состав сборной страны на этап Кубка мира и Кубка международного союза биатлонистов (IBU). об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на президента СБР Владимир Драчев.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Общество Госдума рассматривает законопроект о виноделии В Госдуме сегодня в первом чтении рассматривают законопроект о виноградарстве и виноделии.

Экономика Орешкин и Силуанов назвали плюсы и минусы низкой инфляции Инфляция по итогам текущего года будет ниже ожиданий Минэкономразвития и ЦБ и составит около 3%, это в частности, способствует к снижению совокупного спроса, нехватка которого в этом году может составить более 1 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт».

Экономика В России могут установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.