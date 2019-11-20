Экономика
Lenta.ruРасходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах. Об этом сообщает Rambler News Service.
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Мы более жёстко стали относится к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы — выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно.
— Антон Силуанов, российский экономистRT на русском 05:42
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