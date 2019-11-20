Экономика
ВедомостиКудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.
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Поэтому, действительно, в прошлом году порядка 700 млрд рублей мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году… около 1 трлн рублей.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service 04:12
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Экономика
Курс Bitcoin на бирже Coinbase опустился до $8052
Стоимость Bitcoin на бирже Coinbase 19 ноября упала до цифры $8052, пишет РБК.
Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз
В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
Общество
Депутат Мосгордумы предлагает добавить «Ё» в названия станций метро
Депутат объяснила, что отказ от обозначения буквы "ё" может вызвать затруднение у туристов или иностранцев, изучающих русский язык, а также привести к искажению исторического названия.
Футбол
Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Армия и оружие
Курдские радикалы записали видео, в котором извинились за атаку на патруль РФ в Сирии
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Армия и оружие
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Кино
IndieWire: редизайн Соника в экранизации обошелся студии в $5 млн
После выхода трейлера фильма с обновлённым дизайном Соника в сети появились слухи, что на редизайн героя студия потратила огромную сумму - $35 млн.
Экономика
Саратовские депутаты приняли трехлетний бюджет региона
Депутаты Саратовской областной думы приняли трехлетний бюджет региона. Это произошло сегодня на заседании парламента.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Футбол
Вейналдум забил 3 гола Эстонии. Это первый хет-трик Голландии за 6 лет
Сборная Голландии разгромила Эстонию (5:0) в заключительном матче квалификации Евро-2020.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Политика
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Происшествия
Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле
Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
Политика
В Германии предложили совместно с Россией праздновать 75-летие Победы
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Космос
Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом
Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
Наука
Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет
Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.
Происшествия
Под Волгоградом задержаны браконьеры, действовавшие под прикрытием НИИ
Браконьеры действовали под прикрытием научно-исследовательского института, сообщили РИА Новости в МВД.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold и Samsung W20 5G отличаются сильнее, чем ожидалось
Сегодня в Китае состоялся анонс флагманского смартфона с гибким экраном Samsung W20 5G, который построен на базе однокристальной системы Snapdragon 855 Plus.
Кино
Эмилию Кларк принуждали сниматься обнаженной
Актриса Эмилия Кларк, известная большинству современных людей благодаря роли «повелительницы» в «Игре престолов» рассказала журналистам о том, что ее пытались вынудить сняться обнаженной в одном из новых проектов.