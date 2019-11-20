Экономика

ВедомостиВедомостиКудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.
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Антон Силуанов
Поэтому, действительно, в прошлом году порядка 700 млрд рублей мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году… около 1 трлн рублей.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service 04:12

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Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Lenta.ru04:55

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Ведомости03:46

«Россия зовет!»: традиционные споры внутри экономического блока и непривычное появление главы «Яндекса»

BFM.ru04:17

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о бюджетных расходах

Rambler News Service04:12

Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн

РБК03:49

Кудрин обвинил правительство в потере триллиона рублей

URA.Ru04:22

Силуанов назвал причину неисполнения расходов бюджета

Известия03:29
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Экономика

Курс Bitcoin на бирже Coinbase опустился до $8052

Стоимость Bitcoin на бирже Coinbase 19 ноября упала до цифры $8052, пишет РБК.
Интермонитор.ру вчера в 23:30
Общество

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Интерфакс 04:47
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
РБК 03:43
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Общество

Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз

В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
Городские новости. Красноярск 04:16
Общество

Депутат Мосгордумы предлагает добавить «Ё» в названия станций метро

Депутат объяснила, что отказ от обозначения буквы "ё" может вызвать затруднение у туристов или иностранцев, изучающих русский язык, а также привести к искажению исторического названия.
Газета.Ru 04:05
Футбол

Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы

РИА Новости 00:50
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие

Курдские радикалы записали видео, в котором извинились за атаку на патруль РФ в Сирии

ПолитРоссия 04:24
Общество

МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru вчера в 19:56
Армия и оружие

Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

РИА Новости вчера в 21:47
Кино

IndieWire: редизайн Соника в экранизации обошелся студии в $5 млн

После выхода трейлера фильма с обновлённым дизайном Соника в сети появились слухи, что на редизайн героя студия потратила огромную сумму - $35 млн.
Gmbox.ru 03:15
Экономика

Саратовские депутаты приняли трехлетний бюджет региона

Депутаты Саратовской областной думы приняли трехлетний бюджет региона. Это произошло сегодня на заседании парламента.
Четвертая Власть 03:56
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Хоккей

Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Чемпионат 01:18
Футбол

Вейналдум забил 3 гола Эстонии. Это первый хет-трик Голландии за 6 лет

Сборная Голландии разгромила Эстонию (5:0) в заключительном матче квалификации Евро-2020.
Sports.ru вчера в 16:55
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
РИА Новости вчера в 09:12
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия

Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
РБК 04:41
Политика

В Германии предложили совместно с Россией праздновать 75-летие Победы

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 04:45
Космос

Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом

Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
AstroNews.ru вчера в 12:26
Наука

Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет

Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.
Популярная механика 18 ноября в 08:24
Происшествия

Под Волгоградом задержаны браконьеры, действовавшие под прикрытием НИИ

Браконьеры действовали под прикрытием научно-исследовательского института, сообщили РИА Новости в МВД.
Москва 24 вчера в 23:30
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold и Samsung W20 5G отличаются сильнее, чем ожидалось

Сегодня в Китае состоялся анонс флагманского смартфона с гибким экраном Samsung W20 5G, который построен на базе однокристальной системы Snapdragon 855 Plus.
iXBT.com вчера в 08:13
Кино

Эмилию Кларк принуждали сниматься обнаженной

Актриса Эмилия Кларк, известная большинству современных людей благодаря роли «повелительницы» в «Игре престолов» рассказала журналистам о том, что ее пытались вынудить сняться обнаженной в одном из новых проектов.
ИнфоСМИ 03:41
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