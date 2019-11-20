Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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с чего всё началось

Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн

Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
РБК03:49

Подробнее о событии

Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн

РБК03:49

Как потратить триллион: Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым

Вести.Ru05:42

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о бюджетных расходах

Rambler News Service04:12

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

РИА Новости06:30

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Ведомости03:46

Кудрин назвал причины неисполнения расходов бюджета России в 2019 году

ТАСС03:39

Силуанов назвал причину неисполнения расходов бюджета

Известия03:29
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

По словам военного, Данилюк несколько раз в течение недели отправлял ему предложение возглавить Министерство обороны Украины.
ГЛАС.RU вчера в 14:46
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Политика

Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
ФАН 07:30
Политика

Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.
Московский Комсомолец 06:27
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru вчера в 02:41
Армия и оружие

НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
RT на русском вчера в 05:27
Футбол

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией

Команда Станислава Черчесова досрочно прошла в основной турнир со второго места и вечерний матч с Сан-Марино уже роли не играет.
Комсомольская правда вчера в 06:01
Футбол

Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Lenta.ru 08:03
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
РИА Новости 07:30
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Наука

Причину возникновения рака назвали ученые

К выводу, что рак могут вызвать бактериальные инфекции пришли в ходе исследований ученые из Университета Северной Каролины (США), об этом сообщает MedicalXpress.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:35
Общество

Россия рекордно поднялась в рейтинге паспортов мира

Позиция России в новой версии Индекса гражданств мира консалтинговой фирмы Henley & Partners оказалась лучшей за восемь лет.
REGNUM 04:21
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
RT на русском 08:10
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Общество

Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок

Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам, сообщает Рязанский городской сайт.
REGNUM 04:20
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Происшествия

На Украине застрелили депутата

В Кременчуге Полтавской области Украины обнаружено тело депутата местного городского совета. Об этом пишет издание «Обозреватель».
Lenta.ru 08:02
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Экономика

Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам

Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 07:18
Политика

Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
РБК 06:18
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
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