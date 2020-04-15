Экономика
REGNUMКудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации. Это является обычной практикой финансовых организаций. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом
Работа заключается в том, чтобы выполнять ту часть решений оперативного штаба, принятых в межведомственном формате по прямому поручению президента России Владимира Путина, которая касается нашего участия в вывозе российских граждан из-за рубежа и оказания материальной помощи тем из них, кто лишился средств к проживанию, существованию за границей.
Коммерсантъ 12:00
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
В России остался лишь один регион без заболевших коронавирусом
Всего на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавируса. Заболевшие находятся в 84 регионах.
TV BRICS 04:09
Авто
Hyundai Tucson получил новую спецверсию
Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом.
Движок 04:20
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
Футбол
Зидан показал, как поддерживает форму в условиях карантина
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан показал, как поддерживает форму в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 12:15
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Футбол
Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
Официальный сайт Ювентуса сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
Советский спорт 09:12
Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Общество
Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
На территории Удмуртии выявлено еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 11:02
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля.
Российская газета 12:22
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Собянин пообещал дополнительную поддержку москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал список основных мер социальной поддержки, которые призваны компенсировать жителям возникшие потери и неудобства.
Московский Комсомолец 02:20
Происшествия
Дело российских болельщиков в Марселе передано в суд присяжных
Дело двух российских болельщиков Павла Косова и Михаила Ивкина, обвиняемых в нападении на английских фанатов во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, передано в суд, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Марселе.
РИА Новости 07:50
Технологии
Apple раскрыла данные о передвижениях людей на время пандемии
«Купертиновская» компания предоставила данные передвижения пользователей в 63 странах.
Astera 12:32
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
В Москве составили более 9 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Главном контрольном управлении Москвы сообщили, что с прошлых выходных правоохранители составили более 9 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в столице.
Московский Комсомолец 12:11
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже $17 долларов за баррель
Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже $17 за баррель.
Реальное время 07:33
Наука
Растения предотвратили дисбиоз в своих листьях
В норме у растений существует иммунный механизм защиты от протеобактерий, который защищает их от дисбиоза, — к такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Nature.
N+1 06:07