Экономика

REGNUMREGNUMКудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации. Это является обычной практикой финансовых организаций. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Официальный сайт Ювентуса сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
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Дело российских болельщиков в Марселе передано в суд присяжных

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Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

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Цена российской нефти Urals опустилась ниже $17 долларов за баррель

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже $17 за баррель.
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Растения предотвратили дисбиоз в своих листьях

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