Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации. Это является обычной практикой финансовых организаций. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

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