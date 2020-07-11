Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин пожалел о повышении налогов

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ) выразил сожаление в связи с недавно принятым решением о повышении некоторых налогов в России. Трансляция лекции велась на YouTube-канале РЭШ.
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Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, предлагающее магистерские программы по экономике и финансам, а также бакалаврскую программу РЭШ и ВШЭ по экономике. Организована в Москве в 1992 году по инициативе директора ЦЭМИ академика РАН В. Л. Макарова, профессора Иерусалимского университета Гура Офера и других российских и зарубежных учёных-экономистов. Учредителями РЭШ являются ЦЭМИ РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова.
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