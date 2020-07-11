Экономика
Lenta.ruКудрин пожалел о повышении налогов
Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ) выразил сожаление в связи с недавно принятым решением о повышении некоторых налогов в России. Трансляция лекции велась на YouTube-канале РЭШ.
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РИА Новости 12:12
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Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии коронавируса появился на публике в маске.
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Религия
В Якутск впервые привезут уникальную святыню
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SakhaNews вчера в 08:31
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Крейсеры Северного флота уничтожили ракеты-мишени в Баренцевом море
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