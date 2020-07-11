Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ) выразил сожаление в связи с недавно принятым решением о повышении некоторых налогов в России. Трансляция лекции велась на YouTube-канале РЭШ.

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