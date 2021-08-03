Land Rover Defender SVR может получить мотор от BMW

Модель, которая будет быстрее, жёстче и дороже «обычного» Defender V8, получит не каноничный компрессорный 5,0-литровый V8, а 4,4-литровый битурбомотор от BMW, мощность которого превысит 600 лошадиных сил.