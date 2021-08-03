РБККудрин предложил альтернативу регулированию ценКудрин сказал, что относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно.РБКМеры по регулировании цен на отдельные товары в РФ предложили заменить введением целевых субсидий малоимущим и другими способами поддержки нуждающихся россиян.Телеканал 360°На фоне повышенной инфляции российские власти с конца прошлого года начали в административном порядке сдерживать цены на некоторые товары.РБКИзначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКРЕН ТВТелеканал 360°Подробнее о событииКудрин предложил заменить госрегулирование цен субсидиями нуждающимсяРосбалт21:30Кудрин предложил альтернативу регулированию ценРБК20:46Кудрин высказался за целевые субсидии малоимущим россиянамНациональная служба новостей20:03Кудрин назвал альтернативу регулированию цен в РоссииТелеканал 360°19:52Кудрин предлагает точечные субсидии вместо контроля ценNews.ru19:26Кудрин предложил целевые субсидии малоимущимРЕН ТВ18:02Показать ещёОценить5Поделиться