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Кудрин предложил альтернативу регулированию цен

Кудрин сказал, что относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно.
РБК
Меры по регулировании цен на отдельные товары в РФ предложили заменить введением целевых субсидий малоимущим и другими способами поддержки нуждающихся россиян.
Телеканал 360°
На фоне повышенной инфляции российские власти с конца прошлого года начали в административном порядке сдерживать цены на некоторые товары.
РБК
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года.
РИА Новости

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Кудрин предложил заменить госрегулирование цен субсидиями нуждающимся

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